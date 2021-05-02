В Кирове с 1 по 30 апреля 11 детей-сирот обрели семью

В апреля текущего года жители областного центра усыновили более 10 детей-сирот Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Кирове подвели итоги акции «Ребенок ждет родителей», которая проходила с 1 по 30 апреля 2021 года. За это время 11 детей-сирот смогли найти себе семью. Об этом рассказали в горадминистрации.

В течение месяца в мероприятии совместно участвовали детские дома, Вятский государственный университет и комиссия делам несовершеннолетних. Для приемных родителей устраивали круглые столы. На них обсуждали вопросы воспитания детей, социально-правовой грамотности и способы решения проблем постинтернатного пребывания и сопровождения.

Кроме того, работала горячая линия, на которую поступали сообщения о неблагополучных семьях, в которых живут несовершеннолетние кировчане. В итоге, поступило девять таких обращений. С родителями провели профилактические беседы, чтобы ребенка можно было оставить в семье. В апреле, в органы опеки направили заявления 10 горожан, желающие усыновить ребенка. Выданы восемь направлений на знакомство с детьми.