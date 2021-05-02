Крупную аварию системы водоснабжения в Радужном удалось ликвидировать в короткие сроки

В Радужном восстановили систему водоснабжения. Фото: vk.com/mkr_raduzhny

В субботу,1 мая, сотрудники МУП «Водоканал» устранили крупную аварию системы водоснабжения в микрорайоне Радужный. Восстановительные работы планировали завершить к 20.00, однако ликвидировать дефект и подать воду удалось уже в 17:30. Об этом сообщили в горадминистрации.

Напомним, что авария произошла на проспекте Строителей у дома №6. В результате разлома трубы с ее последующим смещением, без холодной и горячей воды остались более 1000 человек микрорайона Радужный и ЖК «Васильки». На время работы ремонтной бригады для жителей организовали подвоз питьевой воды с помощью трех автоцистерн.