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Здоровье2 мая 2021 11:38

Статистика по COVID-19 в Кировской области: На стационарном лечении находятся 1037 пациентов

К аппаратам ИВЛ подключены 10 человек
Алексей РомановАлексей Романов
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В отделении реанимации находятся 75 кировчан

В отделении реанимации находятся 75 кировчан

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Региональный оперштаб подготовил актуальные данные по COVID-19 на 2 мая.

За прошедшие сутки в Кировской области зарегистрировали 68 новых случаев заражения COVID-19 с симптомами заболевания. За этот же период выздоровели 95 человек.

На стационарном лечении сейчас находятся 1037 жителей области. В отделении реанимации и интенсивной терапии - 75 пациентов, 10 из них подключены к аппаратам ИВЛ.

По информации сайта стопкоронавирус.рф, общее число летальных случаев с начала пандемии увеличилось до 351. За прошедшие сутки скончался один житель региона.

В амбулаторных условиях проходят лечение 1908 пациентов. За прошедшие сутки в лабораториях региона выполнено 2436 исследования на COVID-19.

Коронавирус Covid-19