Принадлежащее китайцам деревообрабатывающее предприятие в Котельниче могут закрыть на три месяца

В Котельниче из-за неправильной утилизации отходов древесины китайским предприятием, жители соседних деревень страдают от запаха гари. Фото: onf.ru

В Котельниче, деревообрабатывающее предприятие, хозяевами которого являются граждане Поднебесной, может закрыться на три месяца и выплатить штраф за сжигание отходов древесины. Об этом сообщили активисты ОНФ.

По словам общественников, 17 апреля жители деревень Караул и Веснины жаловались на сильный запах гари, доносившийся с данного предприятия. В результате, деятельностью организации заинтересовались сотрудники следственного комитета и министерства охраны окружающей среды Кировской области. По факту проверки выявлен ряд нарушений.

Предприятию грозит штраф от 100 до 250 тысяч рублей и приостановка деятельности сроком на три месяца. Главное, чего хотят добиться активисты ОНФ - цивилизованной утилизации отходов.