В Кирове Россельхознадзор пресек реализацию икры поддельного производителя

В Кирове сотрудники Россельхознадзора выявили в продаже дальневосточную икру несуществующего производителя. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В субботу, 1 мая, управление Россельхознадзора по Кировской области установило факт продажи в Кирове продукта «Икра лососевая зернистая. Премиум» не существующего производителя. Об этом сообщили в ведомстве.

Сотрудники надзорного органа провели проверку и выяснили, что предприятия-изготовителя якобы камчатской икры ООО «Русский деликатес» нет в базе налоговой службы. Как оказалось, такой организации не существует в принципе. По указанному адресу находится жилой дом.

Представители регионального управления Россельхознадзора предупреждают о возможных последствиях от употребления в пищу и скармливания животным икры данного «производителя».