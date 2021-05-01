В микрорайоне Радужный из-за аварии на водопроводных сетях без воды остались более 1000 человек

Для жителей микрорайона Радужный и ЖК «Васильки», оставшихся без водоснабжения организовали подвоз питьевой воды. Фото: admkirov.ru

В субботу, 1 мая, в микрорайоне Радужный более 1000 жителей остались без воды. На проспекте Строителей у дома № 6 произошла авария водопроводных сетей. Об этом сообщили в горадминистрации.

В результате и горячую и холодную воду временно пришлось отключить по адресам:

- ЖК «Васильки» - ул. Героя Рослякова, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 4, 6;

- ул. Севастопольская, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6-а;

- проспект Строителей, 2, 2-а, 4, 6, 5-а, 9;

- ул. Индустриальная 4, 6, 8, 10, 2, 4-а, 6-а, 6-б, 8-а, 8-б;

- пер. Школьный 1, 2, 3, 3-а, 3-б;

- ул. Конституции 3-а, 5, 6, 5-а, 4, 7, 8-а.

Для населения организован подвоз питьевой воды. По информации МУП «Водоканал», автоцистерна находится на проспекте Строителей,8. Ориентировочно вторая машина прибудет в ЖК «Васильки» на улицу Героя Рослякова,5 к 15.00.

В настоящее время, на месте работает аварийная бригада в составе четырех человек со всей необходимой техникой. Специалисты приступили к устранению аварии.