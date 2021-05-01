Сотрудники горадминистрации Кирова лично обследуют опасные уличные лестницы города до конца мая

В Кирове до конца мая комиссия администрации города оценит состояние лестниц на улицах областного центра. Фото: onf.ru

Представители кировской горадминистрации до конца весны лично проверят состояние опасных лестниц на улицах города. По итогам будут составлены дефектные сметы и решаться вопрос о выделении средств из муниципального бюджета на их благоустройство. Об этом сообщили активисты ОНФ.

С начала апреля общественные активисты в течение нескольких недель проводили мониторинг «убитых» городских лестниц областного центра. В результате в список требующих ремонта вошли 17 объектов на улицах Сурикова 26, Спасской, 43/2, Шаляпина 8, Макаренко 9, Горького (в районе Комсомольской площади) и другие.

По словам замглавы администрации Кирова Сергея Зотина, до 31 мая специалисты детально исследуют аварийные лестницы. После чего, будет рассмотрена возможность выделения денежных средств на приведение их в нормативное состояние.

Отметим, что уже точно известно, что ремонт самого опасного объекта на улице Горького проведут в ближайшее время.