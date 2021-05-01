Статистика по COVID-19 в Кировской области: За сутки в регионе выявлено 69 новых случаев заражения

К аппаратам ИВЛ подключены 8 кировчан. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Региональный оперштаб подготовил актуальные данные по COVID-19 на 1 мая.

За прошедшие сутки в Кировской области зарегистрировали 69 новых случаев заражения COVID-19 с симптомами заболевания. За этот же период выздоровели 196 человек.

На стационарном лечении сейчас находятся 986 жителей области. В отделении реанимации и интенсивной терапии - 68 пациентов, 8 из них подключены к аппаратам ИВЛ.

По информации сайта стопкоронавирус.рф, общее число летальных случаев с начала пандемии увеличилось до 350. За прошедшие сутки скончались два жителя региона.

В амбулаторных условиях проходят лечение 1903 пациентов. За прошедшие сутки в лабораториях региона выполнено 2532 исследования на COVID-19.