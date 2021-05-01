Пасха 2021 в Кирове: во сколько обойдется испечь пасхальный кулич

В 2021 году цена на пасхальный кулич выросла на 11,6% по сравнению с прошлым годом. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Главным украшение праздничного стола на празднике Светлой Пасхи является пасхальный кулич. Кировстат посчитал, во сколько кировчанам обойдется его испечь. В 2021 году жителям Кирова на него придется потратить на 11,6% дороже чем годом ранее. Специалисты Кировстата проанализировали стоимость основных продуктов для приготовления одного из главных символов праздника.

По рецепту, для выпечки кулича нужно:

- 500 мл молока (25,94 руб);

- 1 кг пшеничной муки (39,05 руб);

- 6 яиц (47,94 руб);

- 300 г сахарного песка (14,11 руб);

- 200 г сливочного масла (108, 90 руб);

- 275 г сухофруктов (75,38 руб);

- 10 г соли (0,11 руб).

Цены на данные ингредиенты за год выросли на 3,7; 16,1; 41,5; 52,2; 11,7 и 5,1% соответственно. Единственным продуктом,который подешевел на 0,7 % стало сливочное масло. В итоге стоимость главного праздничного десерта составила 311 рублей 43 копейки.