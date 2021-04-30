В Кировской области продолжает дорожать недвижимость

На конец квартала средняя стоимость одного квадратного метра в новостройках составила 52909 рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кировской области в первом квартале текущего года по сравнению с четвертым кварталом 2020 года цены на первичном рынке жилья выросли на 4,8%, а на вторичном рынке - на 3,2%. Такие данные приводят специалисты Кировстата, которые проанализировали стоимость недвижимости в регионе.

- На конец квартала средняя стоимость одного квадратного метра в новостройках составила 52909 рублей, на вторичном рынке жилья - 46781 рубль, - сообщили в Кировстат.

В то же время, по данным портала РеКиров.Ру, удорожание недвижимости на вторичном рынке произошло практически во всех сегментах. Стоимость квадратного метра составила:

- студии на 0.99%;

- однокомнатные квартиры на 2.2%;

- двухкомнатные квартиры на 2.7%;

- трехкомнатные квартиры на 3.3%.

В марте 2021 года подешевели лишь четырехкомнатные квартиры. Стоимость квадрантного метра в данной категории снизилась на 0,96%.