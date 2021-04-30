На кировских кладбищах до 6 мая проведут уборку

С кладбищ вывезут мусор и несанкционированные свалки. Фото: admkirov.ru

На кировских кладбищах проведут уборку в течение майских выходных. До 6 числа все работы должны быть завершены. Об этом рассказали в кировской горадминистрации.

На минувшей неделе прошла ревизия Филейского, Лобановского, Ново-Макарьевского кладбищ и в слободе Огородники. Проверка показала: территории в целом прибраны, однако кое-где мусор еще остался. Поскольку и в День Победы, и в Радоницу принято навещать усопших, принято решение навести порядок на кладбищах в течение следующей недели.

Работникам предстоит убрать несанкционированные свалки и мусор, сухие и аварийные деревья, почистить основные и прилегающие дороги, почистить и отмыть ограждения и общественные туалеты. Кроме того, с территорий организуют вывоз мусора не реже двух раз в неделю.