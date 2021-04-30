Кировские полицейские поймали «коммунальщика» который пытался ограбить пенсионера

Лжесотрудник коммунальной службы, который хотел обокрасть квартиру пенсионера, может на восемь лет сесть в тюрьму. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Полицейские города Кирова задержали мужчину, который пытался ограбить квартиру 80-летнего пенсионера. Об этом сообщили в УМВД России по Кировской области.

Сотрудники ведомства установили, что подозреваемый представился работником коммунальной службы и беспрепятственно вошел в квартиру. После того, как входная дверь закрылась, он стал душить пенсионера, пока тот не потерял сознание. Придя в себя, пожилой мужчина увидел, как незнакомец что-то ищет. Сообразив, что нужно делать, 80-летний кировчанин стал стучать по батарее. Испугавшись, злоумышленник убежал, ничего не взяв с собой.

Вскоре преступника задержали. Им оказался 37-летний житель Фаленок. Свою вину он признал, объяснив, что шел к потерпевшему по наводке. Ему сообщили, что дома пенсионер хранит большую сумму денег.

На подозреваемого завели уголовное дело по статье 162 УК РФ «Разбой». Он может лишиться свободы на срок до восьми лет.

Полицейские просят граждан не открывать двери незнакомым людям. Если незнакомец представляется сотрудником какой-либо коммунальной службы, попросить его предъявить удостоверение.