В Кировскую область привезли вакцину «ЭпиВакКорона»

Первую партию новой вакцины привезли 30 апреля. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Кировскую область начали поставлять другую вакцину от коронавируса. 30 апреля в наш регион пришла первая партия препарата «ЭпиВакКорона».

Новой вакциной привьют 810 человек, по сообщению областного правительства. В период с 21 по 42 с момента первого укола кировчанам проведут анализ крови на появление антител в Центре гигиены и эпидемиологии.

По состоянию на сегодняшний день полный цикл вакцинации препаратом «Спутник V» прошли 76527 жителей нашего региона. Стоит отметить, что прививочные пункты продолжат свою работу в майские выходные, а также в праздничные дни. Помимо того, в Кирове развернутся выездные пункты:

- в СТК «Порошино» (Боровицкая, 36) - с 4 по 7 мая с 9 до 15 часов;

- в ЦУМе - с 5 по 7 мая с 10 до 17 часов;

- на Театральной площади - с 1 по 6 мая с 9 до 16 часов;

- в гипермаркете «Леруа Мерлен» (Луганская, 53/1) - 10 мая с 10 до 19 часов.