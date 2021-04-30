В Макарье с 5 по 7 мая ограничат движение по железнодорожному переезду

Пропуск спецтранспорта будет организован в оперативном режиме. Фото: Рамиль Галиев

Жители слободы Макарье могут столкнуться с трудностями при пересечении железнодорожного переезда. Движение автотранспорта по нему собираются ограничить из-за ремонтных работ, которые запланированы с 5 по 7 мая, сообщили в пресс-службе ГЖД.

- Движение автотранспорта по железнодорожному переезду 19 км перегона Матанцы - Гирсово будет временно ограничено в связи с проведением ремонтных работ с 5 по 7 мая в период с 22.00 до 6.00, - уточнили в пресс-службе ГЖД.

Известно, что движение автотранспорта будет осуществляться по одной полосе, а машины спецслужб будут пропускать в оперативном режиме.

Горьковская железная дорога просит автомобилистов учесть эту информацию при планировании поездок и с пониманием отнестись к временным неудобствам.