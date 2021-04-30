9 мая по Кирову будет курсировать «Троллейбус Победы»

Борта и салон троллейбуса оформлены в военно-исторической тематике. Фото: admkirov.ru

Специальный проект запустят в Кирове в честь 76-летия Победы в Великой Отечественной войне. Традиционно по улицам областного центра будет курсировать праздничный троллейбус, который проследует по «Маршруту Победы», сообщили в пресс-службе администрации города.

- В День Победы в 11.00 от площади XX партсъезда по «Маршруту Победы» отправится троллейбус под номером 604, - уточнили в мэрии. - Пассажиры станут участниками экскурсии «Город трудовой славы» и узнают о работе предприятий Кирова в годы Великой Отечественной войны.

Кроме того, борта и салон троллейбуса будут оформлены рисунками на военно-историческую тематику. Записаться на экскурсию можно по телефонам: 54-01-80, 49-29-45.