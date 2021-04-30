Жители Кировской области могут подать заявку на благоустройство объектов своего района

Жители районов Кировской области могут подать заявку для благоустройства общественных объектов и территорий. Фото: Евгения ГУСЕВА

Муниципалитеты Кировской области могут подать заявки на благоустройство общественных объектов и территорий. Наш регион принимает участие во Всероссийском конкурсе «Создание комфортной городской среды», организованном Минстроем РФ. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.

По словам заместителя министра энергетики и ЖКХ Владимира Климентовского, отбор заявок пройдет в три этапа:

- на первом этапе жители муниципалитетов выберут какой объект или территорию необходимо благоустроить. С учетом их пожеланий разработают проекты;

- на втором члены региональной межведомственной комиссии выберут из них самые лучшие;

- завершающим этапом станет отправка утвержденных проектов в Минстрой Росиии, где 5 сентября подведут итоги конкурса и объявят победителей.

Деньги на реализацию победивших проектов выделят из федерального бюджета.

Напомним, что в прошлом году сразу два проекта от Кировской области «ЗАВОДной Омутнинск» и «Река времени» победили в конкурсе. Всего в 2021 году планируется благоустроить не менее 72 дворов и общественных территорий. Кроме того, с 26 апреля по 30 мая пройдет голосование за общественные объектам, которые приведут в порядок в 2022 году. Отдать свой голос может любой желающий cтарше 14 лет на единой платформе.