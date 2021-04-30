Жители Кировской области могут подать заявку на благоустройство объектов своего района

Жители районов Кировской области могут подать заявку для благоустройства общественных объектов и территорий.
Фото: Евгения ГУСЕВА
Муниципалитеты Кировской области могут подать заявки на благоустройство общественных объектов и территорий. Наш регион принимает участие во Всероссийском конкурсе «Создание комфортной городской среды», организованном Минстроем РФ. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.
По словам заместителя министра энергетики и ЖКХ Владимира Климентовского, отбор заявок пройдет в три этапа:
- на первом этапе жители муниципалитетов выберут какой объект или территорию необходимо благоустроить. С учетом их пожеланий разработают проекты;
- на втором члены региональной межведомственной комиссии выберут из них самые лучшие;
- завершающим этапом станет отправка утвержденных проектов в Минстрой Росиии, где 5 сентября подведут итоги конкурса и объявят победителей.
Деньги на реализацию победивших проектов выделят из федерального бюджета.
Напомним, что в прошлом году сразу два проекта от Кировской области «ЗАВОДной Омутнинск» и «Река времени» победили в конкурсе. Всего в 2021 году планируется благоустроить не менее 72 дворов и общественных территорий. Кроме того, с 26 апреля по 30 мая пройдет голосование за общественные объектам, которые приведут в порядок в 2022 году. Отдать свой голос может любой желающий cтарше 14 лет на единой платформе.