В Кирове водитель иномарки сбил восьмилетнего мальчика

Авария произошла напротив дома №20 на улице Хлыновской. Фото: vk.com/gibdd43

В Кирове под колесами иномарки пострадал восьмилетний ребенок. Информацию о ДТП сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции.

В четверг вечером, 29 апреля, напротив дома №20 на улице Хлыновской произошла автомобильная авария с участием несовершеннолетнего пешехода. По предварительной информации, водитель автомобиля Volkswagen Polo сбил восьмилетнего мальчика, который переходил проезжую часть в неположенном месте.

- В результате происшествия ребенок получил травмы, - сообщили в ГИБДД. - Госпитализация ему не потребовалась.

За прошедшие сутки на территории Кировской области произошло 4 ДТП, в которых 4 человека получили травмы.