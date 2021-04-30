Директора «Орловской АТП» дисквалифицировали на один год за невыплату зарплаты сотрудникам

В Орловском районе директор местной АТП целый год не сможет занимать руководящую должность из-за задолженности по зарплате своим сотрудникам. Фото: Анастасия ОСИПОВА

Суд вынес решение по делу директора «Орловское АТП», который с сентября по ноябрь 2020 не платил зарплату 18 своим сотрудникам. Общая сумма задолженность предприятия перед работниками составила более 240 тысяч рублей. Его дисквалифицировали: в течение года он не сможет занимать руководящую должность. Об этом сообщили в прокуратуре Кировской области.

Такое наказание последовало из-за того, что выяснилось: руководитель нарушает трудовое законодательство уже не в первый раз. В связи с этим, на директора организации завели дело об административном правонарушении по ст. 5.27 КоАП РФ «Нарушение трудового законодательства лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное правонарушение».

После вмешательства надзорного органа, долг по заработной плате перед сотрудниками полностью погашен. Дело находится на особом контроле прокуратуры Орловского района.