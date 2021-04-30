Статистика по COVID-19 в Кировской области: в регионе выявлено 68 новых случаев заражения

2553 исследования на COVID-19 выполнено лабораториями региона. Фото: ИВАНОВА Диана

Региональный оперштаб подготовил актуальные данные по COVID-19 на 30 апреля.

За прошедшие сутки в Кировской области зарегистрировали 68 новых случаев заражения COVID-19 с симптомами заболевания. За этот же период выздоровели 111 человек.

На стационарном лечении сейчас находятся 1006 жителей области. В отделении реанимации и интенсивной терапии - 68 пациентов, 12 из них подключены к аппаратам ИВЛ.

По информации сайта стопкоронавирус.рф, общее число летальных случаев с начала пандемии увеличилось до 348.

В амбулаторных условиях проходят лечение 1912 пациентов. За прошедшие сутки в лабораториях региона выполнено 2553 исследования на COVID-19.