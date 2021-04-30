В Кирове 2 мая пройдут «сплошные проверки» автомобилистов

Особое внимание полицейские будут уделять пригородным дорогам и въездам-выездам из Кирова. Фото: Александр БОЙКО

В воскресенье, 2 мая, в Ленинском районе пройдут «сплошные проверки» автолюбителей. Главная цель - выявить водителей, которые решили сесть за руль в состоянии алкогольного опьянения, сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции.

- Профилактическое мероприятие предполагает остановку транспортных средств на заранее выбранных участках дорог в областном центре, - пояснили в Госавтоинспекции.

Кроме того, особое внимание полицейские будут уделять пригородным дорогам и въездам-выездам из Кирова. Традиционно вместе с сотрудниками ГИБДД на дороги выедут активисты движения «Ночной патруль» и представители добровольных дружин.

Напомним, что за вождение автомобилем в состоянии опьянения предусмотрено наказание в виде лишения права управления сроком от полутора до двух лет, а также штраф в размере 30 тысяч рублей.