Слободская полиция ищет новый дом для служебных собак

Для отслуживших собак подыскивают новый дом и ответственных хозяев. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Кировчанам предлагают приобрести верного четвероногого друга. На сайте областного УМВД появилось объявление о передаче служебных собак, чей срок «работы» окончен.

Как правило,«полицейские» псы способны выполнять свои функции в течение определенного времени. После его окончания отслуживших собак отдают хозяевам, которые смогут обеспечить четвероногому достойную старость. Последнее осуществляется в соответствии с федеральным законом об ответственном обращении с животными.

В связи с этим межмуниципальный отдел полиции «Слободской» объявляет о возмездной и безвозмездной передаче в добрые руки отслуживших псов. Если вы хотите заполучить верного и умного друга, звоните по телефону: 8 (83362) 5-74-94.