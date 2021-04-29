В Музее истории Хлынова открывается выставка картин из дерева

Вячеслав Юрьевич создает картины в технике «Жигальцевской точенки». Фото: vk.com/museyhlynov

В пятницу, 30 апреля, в 17.30 в Музее истории Хлынова откроется выставка мастера Вячеслава Трушкова «Небывальщина». Вячеслав Юрьевич создает уникальные картины из дерева и является учеником вятского художника Валерия Жигальцева.

Все работы автор выполнил по мотивам сказок русского писателя и этнографа Степана Писахова. Поморские сказки-небылицы, смешные, грустные и поучительные.

- На картинах Вячеслава Трушкова герои сказок оживают и повествуют нам небывалые или бывалые истории из жизни поморов Архангельского края, - отметили в музее. - Также на выставке представлены работы посвященные нашей Вятской истории.

Посетить выставку можно с 30 апреля по 31 мая в Музее истории Хлынова по адресу: г. Киров, улица Герцена, дом 15В ежедневно с 09.00 до 17.00. Стоимость билета - 50 руб. В день открытия выставки - вход свободный. Возрастное ограничение: 0+.