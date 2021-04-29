Строительство улицы Сурикова завершат осенью 2022 года

Игорь Васильев, Дмитрий Осипов и Елена Ковалева побывали на объекте с рабочей поездкой. Фото: admkirov.ru

В Кирове начали прокладывать улицу Сурикова. Новая дорога свяжет улицы Некрасова и Комсомольскую. 29 апреля объект посетили губернатор Кировской области Игорь Васильев, глава города Елена Ковалева и глава горадминистрации Дмитрий Осипов.

Строительство пройдет в два этапа: прокладка участка от улицы Красина до Некрасова и благоустройство зоны до улицы Комсомольской. Общая протяженность объекта - 800 метров. Работы планируют завершить до 1 октября 2022 года. В текущем году на улице Сурикова планируется переложить коммуникации, обустроить ливневку и залить первый слой асфальта.

- В конечном итоге мы увидим магистральную улицу с четырехполосной дорогой, тротуарами, освещением, зелеными зонами. Также будут обустроены съезды на перекрестках и во дворы, - уточнил Дмитрий Осипов.

Глава города Елена Ковалева добавила, что улица Сурикова позволит снизить транспортную нагрузку на улицу Попова, которая выросла после строительства путепровода в Чистые пруды. После постройки новой дороги кировчанам будет куда проще передвигаться по городу, в том числе к одному из самых важных его объектов - железнодорожному вокзалу.

Игорь Васильев заметил, что это - по-настоящему комплексное создание современных условий для передвижения транспорта и пешеходов. По его словам, новая улица будет отвечать всем требованиям комфортной городской среды благодаря условиям нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Стоит отметить для кировчан, что на период проведения работ участок от улицы Красина до Некрасова будет перекрыт. Для автомобилистов установят баннеры с альтернативным маршрутом заезда в жилой сектор.