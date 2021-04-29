Кировская телебашня засияет на майских праздниках

Подсветку на телебашне включат 1, 7 и 9 мая. Фото: филиал РТРС «Кировский ОРТПЦ»

В праздничные майские дни кировская телебашня засияет. 1 и 9 мая на ней включат иллюминацию. Разноцветные огни будут гореть с 20.00 до 03.00 часов, по сообщению Кировского областного радиотелевизионного передающего центра.

Кроме того, на майских длинных выходных будет еще один повод для включения подсветки. 7 мая отмечается День радио, профессиональный праздник сотрудников Кировского ОРТПЦ.

Иллюминацию на главной телебашне региона смонтировали еще в 2013 году. Система освещения состоит из 36 прожекторов, которые расположены на девяти уровнях. Стоит также отметить, что кировская телебашня - самый высокий объект города: ее высота равна 197 метрам.