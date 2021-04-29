В Котельниче на улице Урицкого обрушилась стена жилого дома

В двухэтажном многоквартирном доме 1917 года постройки сейчас проживают 11 человек. Фото: onf.ru

23 апреля в Котельниче обрушилась кирпичная стена пристроя к жилому дому №17 на улице Урицкого, сообщили в региональном штабе ОНФ.

Здание, в котором произошло обрушение, построено в 1917 году и находится в плачевном состоянии. Первые трещины по стенам в пристрое, где располагается уборная, поползли еще в начале апреля. Тогда на место выезжали специалисты из администрации и заверили, что в доме можно продолжать жить.

- 23 апреля кирпичная стена рухнула полностью. К счастью, в происшествии никто не пострадал. После этого, больше никто не приезжал, здание не обследовали, провал сигнальными лентами не огородили, - рассказали общественники.

Сейчас жильцы дома вынуждены ходить в туалет в квартирах, после чего выносить отходы на улицу. Кроме того, из-за двухметровой дыры в стене здания в помещениях стало холодно.

На данный момент общественники обратились в МЧС и администрацию Котельнича с просьбой оценить безопасность нахождения людей в доме, где проживают 11 человек.