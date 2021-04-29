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Здоровье29 апреля 2021 15:14

Статистика по COVID-19 в Кировской области: в инфекционных стационарах лечатся менее тысячи пациентов

За минувшие сутки выздоровел 181 заболевший
Ангелина Табрисова
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За минувшие сутки кировские врачи выполнили 2585 исследований на коронавирус.

За минувшие сутки кировские врачи выполнили 2585 исследований на коронавирус.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Региональный оперштаб подготовил актуальные данные по COVID-19 на 29 апреля.

За прошедшие сутки в Кировской области зарегистрировали 69 новых случаев заражения COVID-19 с симптомами заболевания. За этот же период выздоровел 181 человек.

На стационарном лечении сейчас находятся 997 жителей области. В отделении реанимации и интенсивной терапии находятся 69 пациентов, 10 из них подключены к аппаратам ИВЛ.

По информации сайта стопкоронавирус.рф, общее число летальных случаев с начала пандемии увеличилось до 348 (+1).

В амбулаторных условиях проходят лечение 1916 пациентов. За прошедшие сутки в лабораториях региона выполнено 2585 исследований на COVID-19.

Коронавирус Covid-19