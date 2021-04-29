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Происшествия29 апреля 2021 14:56

Кировчанину, который нанес тяжкий вред здоровью отцу своей подруги, грозит арест на полгода

Свою вину подозреваемый признал полностью
Алексей РомановАлексей Романов
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Молодому кировчанину, который нанес тяжкие телесные отцу своей подруги, грозит штраф 80 тысяч рублей либо арест до полугода.

Молодому кировчанину, который нанес тяжкие телесные отцу своей подруги, грозит штраф 80 тысяч рублей либо арест до полугода.

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Кирове сотрудники следственного комитета завершили расследование уголовного дела в отношении 19-летнего кировчанина. Им удалось доказать, что молодой человек совершил преступление умышленно. Об этом сообщили в ведомстве.

По версии следствия, вечером 14 сентября 2020 года, подозреваемый, стоя у продуктового магазина на улице Комсомольской, увидел отца своей подруги. Молодой человек решил высказать претензии в адрес мужчины, по поводу его неправильного отношения к дочери. В результате чего между ними возникла ссора. Подозреваемый схватил 51-летнего потерпевшего за одежду и сбил с ног. Ударившись о бетонный бордюр, мужчина получил серьезные травмы.

Свою вину 19-летний житель Кирова признал. Ему грозит штраф в размере 80 тысяч рублей или арест сроком на полгода. В настоящее время дело передано в суд для вынесения приговора.

Криминал