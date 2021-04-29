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Происшествия29 апреля 2021 13:57

Пассажиров поезда «Москва-Киров» эвакуировали из-за «шутки» о минировании

Никаких запрещенных предметов, разумеется, в итоге не нашли
Маргарита Акагиева
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Сообщившего о заминировании кировчанина задержали. Фото: Кировский ЛО МВД на транспорте

Сообщившего о заминировании кировчанина задержали. Фото: Кировский ЛО МВД на транспорте

Всех пассажиров поезда «Киров-Москва» эвакуировали в Нижегородской области из-за одного шутника. Наш земляк сообщил в полицию о том, что один из вагонов состава заминирован.

По данным Кировского ЛО МВД на транспорте, в тот момент поезд подъезжал к станции Шахунья. На месте его встретили сотрудники экстренных служб и полиции. Правоохранители вывели всех пассажиров из поезда, осмотрели все вагоны, помещение вокзала и прилегающую территорию. Как и следовало ожидать, никаких запрещенных предметов и веществ не нашли.

Транспортная полиция пробила неизвестного, сообщившего о заминировании поезда. Им оказался 37-летний кировчанин. Как выяснилось, мужчина, изрядно выпив, решил таким образом подшутить. Вот и дошутился: его задержали и доставили в линейный отдел для установления всех обстоятельств.

Криминал