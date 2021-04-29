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Общество29 апреля 2021 13:17

Минздрав Кировской области отказался обеспечить лекарством 8-летнего кировчанина с редким заболеванием

Только после вмешательства прокуратуры ребенок получит жизненно необходимый препарат
Алексей РомановАлексей Романов
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Прокуратура Кировской области обязала региональный Минздрав обеспечить восьмилетнего мальчика жизненно необходимым препаратом.

Прокуратура Кировской области обязала региональный Минздрав обеспечить восьмилетнего мальчика жизненно необходимым препаратом.

Фото: Тимур ХАНОВ

В прокуратуру Кировской области обратилась мама 8-летнего ребенка-инвалида, которому региональный Минздрав отказал в выдаче жизненно необходимого лекарства. Об этом сообщили в ведомстве.

В Министерстве здравоохранения Кировской области объяснили свое решение тем, что препарат «ГИАНЕБ» не включен в Государственный реестр льготных лекарственных средств. Но редкое прогрессирующее заболевание ребенка требует постоянного применения данного лекарства.

В связи с этим прокурор Ленинского района направил в суд иск. Он потребовал обязать областной Минздрав и и КОГБУЗ «Детский клинический консультативно - диагностический центр» обеспечить малолетнего ребенка лекарственным препаратом в необходимом объеме. В настоящее время дело находится на особом контроле надзорного органа.