Минздрав Кировской области отказался обеспечить лекарством 8-летнего кировчанина с редким заболеванием

Прокуратура Кировской области обязала региональный Минздрав обеспечить восьмилетнего мальчика жизненно необходимым препаратом. Фото: Тимур ХАНОВ

В прокуратуру Кировской области обратилась мама 8-летнего ребенка-инвалида, которому региональный Минздрав отказал в выдаче жизненно необходимого лекарства. Об этом сообщили в ведомстве.

В Министерстве здравоохранения Кировской области объяснили свое решение тем, что препарат «ГИАНЕБ» не включен в Государственный реестр льготных лекарственных средств. Но редкое прогрессирующее заболевание ребенка требует постоянного применения данного лекарства.

В связи с этим прокурор Ленинского района направил в суд иск. Он потребовал обязать областной Минздрав и и КОГБУЗ «Детский клинический консультативно - диагностический центр» обеспечить малолетнего ребенка лекарственным препаратом в необходимом объеме. В настоящее время дело находится на особом контроле надзорного органа.