Руководители города и руководство завода «АВИТЕК» обсудили работы по благоустройству Кирова

Елена Ковалева и Дмитрий Осипов провели совещание с генеральным директором «АВИТЕК» Александром Ивановым. Фото: admkirov.ru

Одна из наиболее приоритетных задач, стоящих сегодня перед руководством Кирова, это благоустройство общественных территорий. Именно данное направление способно дать новый импульс в развитии муниципалитета и значительно повысить индекс качества городской среды.

Уже на протяжении нескольких лет областной центр участвует не только в различных федеральных программах и национальных проектах, но и наращивает социальное партнерство с крупнейшими городскими предприятиями.

В настоящее время договоренности по благоустройству района Филейка достигнуты с руководством завода АО «ВМП «АВИТЕК». Так, в ходе совещания с директор предприятия Александр Иванов рассказал, что к 90-летию завод планирует провести капитальный ремонт зданий, а также обустроить парковку на 600 мест, которая будет находиться с северной стороны предприятия. Кроме того, «АВИТЕК» выделит деньги на установку двух современных остановок общественного транспорта.

Со стороны города также уделяется большое внимание развитию района. По словам сити-менеджера Дмитрия Осипова, в текущем году планируется отремонтировать тротуары на улице Луганской, а также в рамках ППМИ (программа поддержки местных инициатив) благоустроить сквер на площади ХХ партсъезда.

Глава города Елена Ковалева отметила, что социальное партнерство с «АВИТЕК» может служить ярким примером успешного сотрудничества бизнеса и власти.

- В этом году мы планируем обустроить сквер Трудовой Славы. Там будут установлены стелы предприятий-орденоносцев. Одна из них будет посвящена заводу «АВИТЕК», славная история которого неразрывно связана с жизнью нашего города, его экономикой и процветанием. Надеюсь, что наше сотрудничество продолжится и будет плодотворным, – подчеркнула Елена Васильевна.