В Кировской области разрешили работу детских загородных лагерей и запретили праздновать 1 мая

Загородные лагеря начнут принимать детей с 1 июня. Фото: Олег УКЛАДОВ

Кировским детям разрешили ехать в загородные лагеря. Такое решение вынесло региональное правительство. Соответствующее постановление появилось на сайте ведомства и вступило в силу с 28 апреля.

Работа детских стационарных загородных лагерей с круглосуточным и дневным пребыванием разрешена с 1 июня. Обязательное условие - строгое соблюдение всех требований Роспотребнадзора. Весь персонал в обязательном порядке должен вакцинироваться от коронавируса.

Кроме того, решением оперштаба все очные праздничные мероприятия, приуроченные к 1 мая, запрещены. Проводить их можно только в онлайн-режиме.