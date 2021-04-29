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Общество29 апреля 2021 11:10

Из магазинов Кирова изъяли почти 30 кг просроченного свиного шпика

За подделку ветеринарных справок мясоперерабатывающее предприятие оштрафовали на 3000 рублей
Алексей РомановАлексей Романов
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Из кировских магазинов изъяли почти 30 кг просроченного шпика.

Из кировских магазинов изъяли почти 30 кг просроченного шпика.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мясоперерабатывающее предприятие Котельничского района привлекли к административной ответственности за подделку ветеринарного заключения. Переработчик сельхозпродукции отправил на прилавки продуктовых магазинов Кирова почти 31 кг просроченного свиного шпика. Об этом сообщили в региональном Россельхознадзоре.

Сотрудники ведомства выявили данное нарушения 31 марта во время внеплановой проверки предприятия. После чего 29,48кг некачественной продукции незамедлительно изъяли с прилавков магазинов и вернули поставщику. На заводе всю «просрочку» сожгли. За данное нарушение организация заплатит штраф 3000 рублей.