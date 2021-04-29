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Общество29 апреля 2021 9:54

В Кирове достроят долгострой на Гороховской, 81

Его планируют возвести бесплатно передав земельный участок будущему застройщику
Виктор КарповВиктор Карпов
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Застройщиком трехсекционного дома по ул. Гороховской, 81 выступало ООО ЖК «Виктория». Фото: kirovreg.ru

Застройщиком трехсекционного дома по ул. Гороховской, 81 выступало ООО ЖК «Виктория». Фото: kirovreg.ru

В Кирове планируют достроить проблемный долгострой на Гороховской, 81 с передачей земельного участка будущему застройщику, сообщили в пресс-службе областного правительства.

- В настоящее время выделены возможные земельные участки, для передачи застройщику, который достроит объект, - уточнили в министерстве строительства Кировской области. - Есть интерес со стороны строительной компании, которая готова приступить к объекту.

Кроме того, 29 апреля конкурсный управляющий и председатель ЖСК проведут встречу, на которой обсудят вопросы по нежилым помещениям и текущим платежам. Сейчас также решается вопрос о подаче документов на продление разрешения на строительство.

Напомним, что застройщиком трехсекционного дома по ул. Гороховской, 81 выступало ООО ЖК «Виктория». Изначально объект должны были сдать в 4-м квартале 2015 года, но сроки неоднократно переносились из-за финансовых проблем, возникших у компании. Сейчас ООО ЖК «Виктория» находится в стадии банкротства. Степень готовности дома на Гороховской порядка 80%.