В Кирове достроят долгострой на Гороховской, 81

Застройщиком трехсекционного дома по ул. Гороховской, 81 выступало ООО ЖК «Виктория». Фото: kirovreg.ru

В Кирове планируют достроить проблемный долгострой на Гороховской, 81 с передачей земельного участка будущему застройщику, сообщили в пресс-службе областного правительства.

- В настоящее время выделены возможные земельные участки, для передачи застройщику, который достроит объект, - уточнили в министерстве строительства Кировской области. - Есть интерес со стороны строительной компании, которая готова приступить к объекту.

Кроме того, 29 апреля конкурсный управляющий и председатель ЖСК проведут встречу, на которой обсудят вопросы по нежилым помещениям и текущим платежам. Сейчас также решается вопрос о подаче документов на продление разрешения на строительство.

Напомним, что застройщиком трехсекционного дома по ул. Гороховской, 81 выступало ООО ЖК «Виктория». Изначально объект должны были сдать в 4-м квартале 2015 года, но сроки неоднократно переносились из-за финансовых проблем, возникших у компании. Сейчас ООО ЖК «Виктория» находится в стадии банкротства. Степень готовности дома на Гороховской порядка 80%.