За несвоевременную уборку снега и наледи с крыш домов кировские УК оштрафовали почти на 18 млн рублей

За первый квартал 2021 года управляющие компании заплатили почти 18 млн рублей за вовремя неубранные от снега и сосулек крыши. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

За первый квартал 2021 года на кировские управляющие компании составили 214 протоколов. Не очищенные вовремя от снега и наледи крыши обойдутся им в 17 млн 874 тыс. рублей. Именно на такую сумму оштрафовали городские УК. Об этом сообщили в горадминистрации.

Кроме того, организации должны будут заплатить 332 тысячи рублей за нарушение тишины. Сотрудники полиции составили по этому поводу 301 протокол. Еще 870 тысяч рублей УК выплатят за несанкционированные раскопки, несоблюдение установленных сроков работ, а также установку небезопасных ограждений.

С января по март на управляющие компании города составлено 37 протоколов за несвоевременную уборку снега и мусора. За свои нарушения организации обязаны заплатить 789 тысяч рублей штрафов.