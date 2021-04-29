Игорь Селезнев стал и.о. министра строительства Кировской области

До этого Игорь Селезнев возглавлял управление проектной деятельности при областном правительстве. Фото: kirovreg.ru

В Кировской области назначили нового и.о. министра строительства региона. Им стал Игорь Селезнев. В свою должность он вступает с 28 апреля 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Соответствующий указ уже подписан губернатором региона Игорем Васильевым. Известно, что Игорь Селезнев работает в правительстве уже год - с апреля 2020 года.

СПРАВКА «КП»

Игорь Николаевич Селезнев родился в 1972 году в поселке Ленинское Шабалинского района Кировской области. В 1995 году окончил Вятскую сельхозакадемию по специальности «Экономика и управление», позже - РАНХиГС. После получения высшего образования начал работать консультантом по инвестициям банка, став позже заместителем финдиректора предприятия.

С 1998 года - советник губернатора Кировской области по кредитно-финансовым вопросам. После - глава отдела инвестиционной политики департамента экономики администрации региона.

В 1999-2000 годах - советник губернатора по экономически-финансовым вопросам.

2000-2001 годы - вице-президент крупного кировского банка.

2001-2004 годы - первый заместитель гендиректора и глава концерна «Вятка-Лес-Инвест».

2004-2006 годы - вице-президент Вятской торгово-промышленной палаты.

2006-2014 годы - глава ряда коммерческих компаний области. В 2014 году - начальник экономического управления кировской мэрии.

С апреля 2020 по настоящее время работал главой управления проектной деятельности при региональном правительстве.