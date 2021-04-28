В Кирове задержали закладчика наркотиков из Перми

Пермяк приобрел почти 300 грамм наркотиков для продажи в нашем регионе. Фото: пресс-служба УФСБ России по Кировской области

В Кирове задержали закладчика наркотиков из Пермского края. Сейчас на него заведено уголовное дело. Информацию сообщили в пресс-службе УФСБ России по Кировской области.

Как стало известно правоохранителям, пермяк купил 298,5 грамма наркотиков, чтобы сбывать их в наших краях. Почему именно здесь - неизвестно. Запрещенное вещество он планировал продавать в Интернете, и оставлять в качестве закладок по всему городу. Однако не успел. 14 апреля, когда он попытался сделать тайник, его задержали прямо на месте с уликами в руках. Оставшийся «груз» изъяли при обыске. Таким образом правоохранители пресекли межрегиональный канал поставки наркотиков в нашу область.

Мужчина задержан, ему вменяют незаконный сбыт наркотических веществ в особо крупном размере. Максимальная санкция по данной статье - пожизненное лишение свободы.