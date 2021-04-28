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Общество28 апреля 2021 14:54

Киров впервые вошел в рейтинг лучших для жизни городов

Он занял 17 место из 21 муниципалитета
Алексей РомановАлексей Романов
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Киров вошел в рейтинг лучших городов России для жизни.

Киров вошел в рейтинг лучших городов России для жизни.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Областной центр Кировской области впервые вошел в число лучших для проживания городов России. Такие данные получили аналитики компании SuperJob.

Специалисты организации провели опрос жителей Кирова. В результате 68% респондентов заявили, что им нравится жить в нашем городе. Больше всего кировчане хвалят развитие «зеленых зон» и широкий ассортимент доступных товаров и услуг. Разочарование у них вызывает состояние дорог и общественный транспорт.

Отметим, что аналитики просили горожан оценить безопасность, сферу образования и медицины, качество дорог и общественного транспорта. В итоге, Киров занял 17 место среди 21 города-участника.