Киров впервые вошел в рейтинг лучших для жизни городов

Киров вошел в рейтинг лучших городов России для жизни. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Областной центр Кировской области впервые вошел в число лучших для проживания городов России. Такие данные получили аналитики компании SuperJob.

Специалисты организации провели опрос жителей Кирова. В результате 68% респондентов заявили, что им нравится жить в нашем городе. Больше всего кировчане хвалят развитие «зеленых зон» и широкий ассортимент доступных товаров и услуг. Разочарование у них вызывает состояние дорог и общественный транспорт.

Отметим, что аналитики просили горожан оценить безопасность, сферу образования и медицины, качество дорог и общественного транспорта. В итоге, Киров занял 17 место среди 21 города-участника.