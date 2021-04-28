Дмитрий Печенкин стал новым главой департамента городского хозяйства

До нынешнего времени Печенкин являлся замначальника департамента городского хозяйства. Фото: admkirov.ru

В Кирове выбрали нового главу департамента городского хозяйства. Им стал Дмитрий Печенкин, заместитель своего бывшего начальника. Информацию сообщает пресс-служба горадминистрация.

Печенкина на эту должность выдвинул нынешний глава кировской мэрии Дмитрий Осипов. Депутаты Гордумы одобрили кандидата на очередном заседании. Печенкину пожелали успехов в новой должности, отметив, что сфера городского хозяйства является одной из наиболее значимых. Она включает в себя вопросы ремонта и благоустройства территорий и жизнедеятельность Кирова в целом. Новому начальнику необходимо грамотно планировать работу данного направления и строго контролировать подрядчиков, считают депутаты.

СПРАВКА КП

Дмитрий Печенкин родился в Кирове в 1983 году. Окончил ВятГГУ по специальности «Государственное и муниципальное управление». Прошел переподготовку в РАНХиГС по направлению «Юриспруденция». На протяжении 15 лет занимал различные должности в теруправлениях и кировской горадминистрации.

С 2016 года - замначальника управления благоустройства и транспорта, после - начальника отдела благоустройства.

С 1 января 2020 года по нынешнее время - замначальника департамента городского хозяйства.