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Общество28 апреля 2021 14:08

Компанию в Лузе наказали за «серую» зарплату

Руководитель организации уклонялся от уплаты налогов
Алексей РомановАлексей Романов
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Прокуратура Лузского района заставила коммерческую организацию официально трудоустроить сотрудника, который получал зарплату «в конверте».

Прокуратура Лузского района заставила коммерческую организацию официально трудоустроить сотрудника, который получал зарплату «в конверте».

Фото: Анастасия ОСИПОВА

В Лузском районе коммерческая компания ООО «САН - ЛЕС ЭКСПО» не стала заключать трудовой договор с одним из своих сотрудников. Работник получал зарплату «в конверте». Об этом сообщили в прокуратуре Кировской области.

Сотрудники ведомства проверили организацию и установили, что мужчину действительно не оформили официально. Так руководитель компании пытался уклониться от уплаты налогов.

В отношении директора возбудили дело об административном правонарушении. Прокуратура вынесла ему предупреждение. После вмешательства надзорного органа работодатель оформил сотрудника в соответствии с ТК РФ.