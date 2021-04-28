Компанию в Лузе наказали за «серую» зарплату

Прокуратура Лузского района заставила коммерческую организацию официально трудоустроить сотрудника, который получал зарплату «в конверте». Фото: Анастасия ОСИПОВА

В Лузском районе коммерческая компания ООО «САН - ЛЕС ЭКСПО» не стала заключать трудовой договор с одним из своих сотрудников. Работник получал зарплату «в конверте». Об этом сообщили в прокуратуре Кировской области.

Сотрудники ведомства проверили организацию и установили, что мужчину действительно не оформили официально. Так руководитель компании пытался уклониться от уплаты налогов.

В отношении директора возбудили дело об административном правонарушении. Прокуратура вынесла ему предупреждение. После вмешательства надзорного органа работодатель оформил сотрудника в соответствии с ТК РФ.