В Кирово-Чепецке осудят троих мужчин, грабивших садовые домики

Трое жителей Кирово-Чепецка предстанут перед судом за грабеж садовых домиков. Фото: Андрей АБРАМОВ

В Кирово-Чепецке завершилось расследование по делу трех мужчин, которые грабили садовые домики. Двое из них обвиняются еще и в убийстве своего знакомого. Об этом сообщили в следственном комитете Кировской области.

Сотрудники СК установили, что 23 января 2021 года трое мужчин выпивали в одной из квартир на улице Первомайской в Кирово-Чепецке . Во время пьянки они повздорили. Двое подозреваемых забили до смерти руками и ногами 60-летнего хозяина квартиры.

Вскоре преступников задержали. В отношении них возбудили уголовные дела по статье УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть». Им грозит до восьми лет лишения свободы.

Кроме того, выяснилось, что эти же двое мужчин вместе с 19-летним молодым человеком в 2019 году грабили садовые домики. Свою вину они признали полностью. Все уголовные дела направили в суд для вынесения приговора.