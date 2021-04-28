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Здоровье28 апреля 2021 10:45

Статистика по COVID-19 в Кировской области: в инфекционных стационарах лечатся 1004 пациента

В тяжелом состоянии находятся 74 человека
Ангелина Табрисова
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За минувшие сутки врачи выявили 70 новых случаев заражения коронавирусом среди кировчан.

За минувшие сутки врачи выявили 70 новых случаев заражения коронавирусом среди кировчан.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Региональный оперштаб подготовил актуальные данные по COVID-19 на 28 апреля.

За прошедшие сутки в Кировской области зарегистрировали 70 новых случаев заражения COVID-19 с симптомами заболевания. За этот же период выздоровели 158 человек.

На стационарном лечении сейчас находятся 1004 жителя области. В отделении реанимации и интенсивной терапии находятся 74 пациентов, 12 из них подключены к аппаратам ИВЛ.

По информации сайта стопкоронавирус.рф, общее число летальных случаев с начала пандемии увеличилось до 347 (+1).

В амбулаторных условиях проходят лечение 1959 пациентов. За прошедшие сутки в лабораториях региона выполнено 2569 исследований на COVID-19.

Коронавирус Covid-19