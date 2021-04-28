Число автобусов и троллейбусов на улицах Кирова не сократят до июня

Сейчас пассажиры продолжают активно пользоваться общественным транспортом. Фото: Анастасия РОМАНОВА

Кировские перевозчики перейдут на летний режим работы только в июне. Ранее контракт с ними заключили, исходя из неблагоприятной эпидемиологической ситуации в связи с пандемией коронавируса. Согласно документу, в конце апреля муниципальные перевозчики переходили на летний режим работы уже в конце апреля.

Речь идет о целом ряде автобусных маршрутов: №1, 3, 5, 15, 21, 23, 38, 39, 50, 52, 53, 54, 33 и 90, а также троллейбусах. Как сообщает кировская мэрия, на данный момент сокращать количество машин на линии нецелесообразно: пассажиропоток на транспорте близок к норме. Поскольку учебный год продолжается, множество школьников и студентов продолжают активно ездить на учебу. Поэтому с перевозчиками подписали дополнительное соглашение до июня.