Кировский регоператор «Куприт» закупил семь новых мусоровозов более чем на 49 млн рублей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Главный кировский регоператор АО «Куприт», который занимается вывозов твердых отходов, приобрел семь новых мусоровозов чуть более чем на 49 млн рублей. Примечательно, что датой заключения договора значится 26 апреля, а подробная информация на официальном сайте организации появилась только на следующий день.

По информации предприятия, на указанную сумму удалось закупить пять мусоровозов БМ-7028-52 на базовом шасси МАЗ – 6312С3 и два КМ-7028-56 на базовом шасси МАЗ – 5340С2.

Отметим, что сделку «Куприт» совершил с одним поставщиком. Но с какой именно компанией - неизвестно.