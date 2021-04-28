В Кирове из-за майских праздников изменится расписание электричек

Изменения в расписании начнутся с 30 апреля.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Расписание кировских электричек сместится из-за майских праздников с 30 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе ГЖД.
Движение организуют следующим образом:
- 30 апреля поезда будут ходить по пятничному расписанию;
- с 1 по 9 мая - по субботнему;
- 10 мая - по воскресному;
- 11 мая - по расписанию понедельника.
Актуальное расписание при планировании поездки на одну из этих дат рекомендуют уточнять на сайте Волго-Вятской пригородной пассажирской компании либо в сервисе Яндекс.Расписание.