В Кирове из-за майских праздников изменится расписание электричек

Изменения в расписании начнутся с 30 апреля. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Расписание кировских электричек сместится из-за майских праздников с 30 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе ГЖД.

Движение организуют следующим образом:

- 30 апреля поезда будут ходить по пятничному расписанию;

- с 1 по 9 мая - по субботнему;

- 10 мая - по воскресному;

- 11 мая - по расписанию понедельника.

Актуальное расписание при планировании поездки на одну из этих дат рекомендуют уточнять на сайте Волго-Вятской пригородной пассажирской компании либо в сервисе Яндекс.Расписание.