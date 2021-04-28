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Общество28 апреля 2021 8:13

В Кирове из-за майских праздников изменится расписание электричек

По новому временному графику пригородные поезда начнут ходить с 30 апреля
Маргарита Акагиева
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Изменения в расписании начнутся с 30 апреля.

Изменения в расписании начнутся с 30 апреля.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Расписание кировских электричек сместится из-за майских праздников с 30 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе ГЖД.

Движение организуют следующим образом:

- 30 апреля поезда будут ходить по пятничному расписанию;

- с 1 по 9 мая - по субботнему;

- 10 мая - по воскресному;

- 11 мая - по расписанию понедельника.

Актуальное расписание при планировании поездки на одну из этих дат рекомендуют уточнять на сайте Волго-Вятской пригородной пассажирской компании либо в сервисе Яндекс.Расписание.