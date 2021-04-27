В Кирове запустили акцию «Георгиевская ленточка»

Ленточки будут раздавать горожанам волонтеры. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Кирове в преддверии Дня Победы началась традиционная акция «Георгиевская ленточка». Символ воинской славы будут раздавать волонтеры в течение нескольких дней. Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Ленточки будут раздавать 27, 30 апреля и 7 мая с 17 до 19 часов, а также 9 мая с 9 до 12 часов. Найти волонтеров можно будет в следующих местах:

- Вятская филармония;

- Театральная площадь;

- площадь Лепсе (у церкви);

- ЦУМ;

- парк им. Кирова;

- площадь Конева;

- ТЦ «Глобус», ул. Воровского, 135;

- мкр Лянгасово, Молодежный проезд, 5;

- ул. Советская, 12 (Нововятский район);

- магазин «Глобус», ул. Павла Корчагина, 215/1.