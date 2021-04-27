В Кирове запустили акцию «Георгиевская ленточка»

Ленточки будут раздавать горожанам волонтеры.
Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
В Кирове в преддверии Дня Победы началась традиционная акция «Георгиевская ленточка». Символ воинской славы будут раздавать волонтеры в течение нескольких дней. Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации.
Ленточки будут раздавать 27, 30 апреля и 7 мая с 17 до 19 часов, а также 9 мая с 9 до 12 часов. Найти волонтеров можно будет в следующих местах:
- Вятская филармония;
- Театральная площадь;
- площадь Лепсе (у церкви);
- ЦУМ;
- парк им. Кирова;
- площадь Конева;
- ТЦ «Глобус», ул. Воровского, 135;
- мкр Лянгасово, Молодежный проезд, 5;
- ул. Советская, 12 (Нововятский район);
- магазин «Глобус», ул. Павла Корчагина, 215/1.