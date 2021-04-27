Кировчанку, которая насмерть сбила 20-летнюю девушку, приговорили к 1,5 годам колонии поселения

Кировчанку, сбившую насмерть 20-летнюю девушку на пешеходном переходе, приговорили к 1,5 годом колонии поселения. Фото: genproc.gov

В Кирове суд вынес приговор женщине, которая в декабре прошлого года насмерть сбила 20-летнюю девушку на пешеходном переходе, - сообщили в региональной прокуратуре.

Она признана виновной по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Женщину приговорили к 1,5 годам колонии поселения и лишили водительских прав на два года. Кроме того, виновная должна выплатить 600 тысяч рублей матери погибшей в качестве причиненного морального вреда.

Напомним, что происшествие случилось 8 декабря 2020 года на пешеходном переходе у дома № 157 по улице Володарского. Признанная виновной женщина, управляя автомобилем «Мицубиси Паджэро», наехала на 20-летнюю девушку. От полученных травм потерпевшая скончалась еще до приезда скорой помощи.