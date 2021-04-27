Жительница Немского района может сесть в тюрьму на два года за ложный донос

Жительница Немского района, обвинившая мужчину в изнасиловании, может на два года отправиться в тюрьму за ложный донос. Фото: Олег ЗОЛОТО

Сотрудники Куменского межрайонного отделения СУ СК возбудили уголовное дело в отношении 33 -летней жительницы Немского района, которая заявила о ложном изнасиловании. Об этом сообщили в ведомстве.

По словам женщины, 17 апреля они с малознакомым мужчиной распивали спиртные напитки. После чего собеседник ее изнасиловал. Об этом девушка рассказала полицейским и написала заявление.

После проверки преступление не подтвердилось. На заявительницу завели уголовное дело по ч. 2 ст. 306 УК РФ (заведомо ложный донос, с обвинением лица в совершении тяжкого преступления). Ей грозит лишение свободы на срок до двух лет.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Расследование продолжается.