За лето в лагерях на базе кировских школ отдохнут более 9 тысяч детей

В это лето более 9 тысяч маленьких кировчан смогут отдохнуть в лагерях дневного пребывания. Фото: Артем КИЛЬКИН

В предстоящий летний сезон в Кирове планируется открыть детские лагеря дневного пребывания на базе 65 учебных заведений. В них смогут отдохнуть более 9 тысяч ребятишек.

Как сообщили в администрации города, в июне будут работать 64 таких лагеря.

В июле маленькие кировчане смогут отдохнуть в пяти организациях. Из них четыре - откроются в учреждениях дополнительного образования и одна - в школе № 31. В августе детей начнут принимать в восьми лагерях, в том числе в школах № 22 и № 42.

Отметим, что стоимость пребывания ребенка в лагере складывается из затрат на питание, экскурсии и другие досуговые мероприятия. Развлекательная программа разрабатывается образовательной организацией самостоятельно. Питание для малообеспеченных ребят будет бесплатным за счет средств областного бюджета.

Несовершеннолетних детей, которые состоят на учете, примут лагеря: «Спасательный круг», «Твой выбор», «Созвездие», «Лабиринт» и «Новые горизонты». Решать, кто и куда из них поедет отдыхать, будет комиссия по делам несовершеннолетних.