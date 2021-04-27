В Ленинском районе во время субботника обнаружили тело мужчины

Тело нашли во время уборки территории. Фото: Евгения ГУСЕВА

Кировчане обнаружили труп во время субботника. Первая новость об этом появилась в местных СМИ, которым о страшной находке сообщили очевидцы. «Комсомолка» связалась с областным Следственным комитетом для уточнения информации.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, вечером 23 апреля в Ленинском районе во время уборки территории действительно обнаружили тело мужчины. Сейчас в рамках доследственной проверки устанавливаются причины произошедшего и обстоятельства гибели кировчанина. По данным Следкома, на теле не обнаружили признаков насильственной смерти.

Редакция «КП-Киров» выражает соболезнования родным и близким погибшего.