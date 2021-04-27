Кировчанин попытался выпроводить назойливого гостя и случайно убил его

Мужчина напал с кулаками на надоедливого гостя. Фото: pixabay.com

В Кирове осудят местного жителя, случайно убившего своего знакомого. Мужчина пытался выпроводить задержавшегося гостя и не рассчитал силу. Подробности сообщили в областном Следственном комитете.

Инцидент произошел 15 ноября 2020 года в поселке Дороничи. В тот день к кировчанину пришел в гости его приятель. Оба мирно выпивали какое-то время, однако под градусом повздорили, и хозяин дома стал выпроваживать своего гостя. Последний, однако, уходить не спешил. В запале мужчина ударил несговорчивого приятеля, и тот упал, стукнувшись головой о пол. Травма оказалась смертельной: мужчина скончался.

Кировчанина обвинили в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть. Свою вину в произошедшем он признал. Сейчас расследование уголовного дела завершено, материалы направлены в суд. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.